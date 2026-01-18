Экспертов удивил нестандартный способ защиты российских танков

Российский танк с защитой «Одуванчик» на первый взгляд кажется нелепым, но именно такая пассивная антидроновая защита обещает стать самой эффективной и недорогой, считает военный обозреватель британской газеты Иона Клив.

«Сначала у них появилась "черепаха" — танк, похожий на металлический сарай, грохот от которого разносился по всему полю боя. Потом в украинских соцсетях высмеивали "волосатый танк", где в качестве защиты использовался распушенный стальной трос. И вот на передовую выезжают "танки-одуванчики"», — пишет Клив.

По его словам, конструкция «Одуванчика» представляет собой гибкие стержни, расположенные, словно, стебли растения. «На первый взгляд это выглядит нелепо. Но военные эксперты, разбирающиеся в бронетехнике, считают, что именно "одуванчик" может стать самой эффективной, а главное — недорогой альтернативой довольно затратным системам танковой защиты», — отмечает обозреватель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Зачем танку взрывающаяся броня

Если к такому танку подлетает FPV-дрон с кумулятивным зарядом, то часть стержней примет на себя ударную волну от взрыва, при этом сама броня гипотетически останется невредимой.

Российские Т-90 даже в базовой комплектации отличаются высококачественной броней, усиленной динамической защиты. В сочетании с «одуванчиками» танк получит «лучшую на сегодняшний день и наиболее доступную пассивную защиту, способную уберечь экипаж от ударов беспилотниками», подчеркнул военный блогер Дэвид Акс.