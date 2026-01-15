Правильный автопрогрев: как в морозы не убить двигатель

Дистанционный прогрев — удобный способ спасти автомобиль от замерзания в морозы. Но есть и подводные камни. Эксперт рассказал, как настроить удаленный запуск, чтобы не убить двигатель.

«Удаленный запуск и прогрев сам по себе не являются злом для автомобиля. Негативное влияние возникает, когда с помощью автозапуска пытаются компенсировать недостатки эксплуатации и настраивают систему по принципу "чем чаще и дольше, тем лучше"», — сказал Sibnet.ru тренер обучающего центра сети автосервисов FIT SERVICE Константин Ершов.

Если часто и долго

Главный технический риск в том, что зимой мотор подолгу работает на обедненной смеси и низких оборотах, при неполном прогреве масла и цилиндров. В таких условиях часть топлива может смывать необходимую защитную масляную пленку, разжижать масло и ускорять износ цилиндропоршневой группы, объяснил специалист.

Если дистанционный прогрев выставлен «по максимуму», например, по 15-20 минут каждые два часа, то вероятны последствия. Увеличивается нагар на свечах, кислородном датчике и катализаторе, а ресурс двигателя вырабатывается «в никуда», не проезжая ни километра.

Если по температуре

Сигнализации позволяют настроить прогрев по температуре на улице, в салоне, температуре двигателя. Здесь нужно учитывать, что салон остывает быстрее. И автоматика может запускать двигатель каждые 40–60 минут просто потому, что стекла чуть подостыли.

Гораздо логичнее ориентироваться на температуру охлаждающей жидкости или двигателя. В идеале автозапуск должен включаться при реальных экстремальных значениях, например, при сильном минусе, и работать то время, которое необходимо для выхода мотора на рабочую температуру.

«Например, при умеренном морозе это один запуск перед выездом на 7–10 минут, и немного больше времени при сильном, ниже минус 25 градусов. Не стоит настраивать бесконечные циклы каждые полчаса всю ночь», — посоветовал Ершов.

Современные двигатели рассчитаны на прогрев под легкой нагрузкой, а не на получасовое стояние во дворе на холостом ходу. Именно плавное движение, а не стоянка, обеспечивает оптимальный тепловой режим и циркуляцию масла.

Если в морозы машина припаркована на улице на несколько дней, лучше не увеличивать частоту и время автопрогрева, а периодически после автозапуска ездить хотя бы по несколько минут во дворе.

Дополнительные риски

Есть и риски, которые напрямую не связаны с двигателем, но усугубляются удаленным запуском.

Прежде всего, риски связаны с качеством установки сигнализации: дополнительные скрутки, неправильно подобранные цепи, непрофессиональные решения по питанию стартера и зажигания. Все это повышает вероятность короткого замыкания, перегрева проводки и даже возгорания именно в момент автозапуска.

Также при наличии утечек топлива или масла, трещин в патрубках системы охлаждения длительный прогрев без присмотра увеличивает риск серьезных поломок.

Кроме того, если машина регулярно стоит на удаленном прогреве по несколько часов в день, то и интервалы техобслуживания нужно сокращать.