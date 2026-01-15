Появилось первое видео с Кадыровым после сообщений о его болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров проехал за рулем машины по Грозному и прокомментировал недавние сообщения о своей госпитализации.

«Забыл сказать, что я не в больнице. Спецслужбы очень плохо работают <…> Украинские спецслужбы нашли для меня частную клинику, там у меня почки отказали, там я лежу. А в реальности мы ездим по городу», — сказал Кадыров на видео, опубликованном экс-руководителем администрации Чечни Ибрагимом Закриевем в соцсетях.

Анонимный источник в Главном разведывательном управлении Украины (ГУР) 11 января заявил «Интерфакс-Украина», что состояние Кадырова значительно ухудшилось. Он утверждал, что глава Чечни находится в собственной клинике в Чечне и проходит процедуру диализа, а врачи не дают никаких прогнозов. По словам источника, в Кремле якобы начали обсуждать кандидатов в лидеры — Магомеда Даудова, Апти Алаудинова и старшего сына Кадырова Ахмата.

В конце декабря в СМИ распространилась информация об экстренной госпитализации Кадырова перед заседанием Госсовета с участием Владимира Путина. Сообщалось, что главу Чечни якобы «еле откачали», после чего он вернулся домой и не появлялся с тех пор на публике.

Министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев 2 января публиковал видео, в котором Кадыров рассказал, что здоров и собирается на тренировку. В ролике он назвал информацию о своем состоянии «сплетнями сатанистов и неонацистов», а свой настрой — боевым.