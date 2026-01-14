Позиции ВСУ атаковали наземные роботы. ВИДЕО

Наземные робототехнические комплексы «Курьер» атаковали опорный пункт ВСУ, соответствующее видео опубликовали военнослужащие 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ВС РФ.

«Курьер» с боевым модулем НСВТ-12,7 отработал по укрывшемуся противнику с помощью пулемета «Утес», сзади комплекс прикрывал еще один робот, оснащенный РЭБ для противодействия дронам.

<br>

Проведя разведку боем, роботы успешно вернулись на свои позиции. Отмечается, что ответного огня не последовало — скорее всего, солдаты ВСУ не рискнули вступить с перестрелку с роботом, вооруженным крупнокалиберным пулеметом.

Комплексы «Курьер» впервые вступили в бой в апреле 2024 года при штурме Авдеевки. В настоящее время ведется серийное производство боевых роботов. В качестве вооружения они используют пулеметы и гранатометы. Также роботы доставляют боеприпасы и продовольствие.