Лавров обвинил Макрона в работе на публику

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о планах связаться с российским лидером Владимиром Путиным работой на публику.

«Когда кто-то, вот как господин Макрон, заявляет: "я буду разговаривать, нам все равно придется с Путиным разговаривать, и вот я через несколько недель что-то там предложу", — это несерьезно. Это работа на публику, работа, не знаю, микрофонной дипломатии, мегафонной дипломатии, которая никогда ни к чему хорошему не приводила», — цитирует ТАСС Лаврова.

Ранее западные СМИ узнали, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.

В июле Путин и Макрон провели первый за три года телефонный разговор. Они обсудили украинский конфликт, эскалацию между Тегераном и Тель-Авивом, а также американские удары по ядерным объектам в Иране.