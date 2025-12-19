Макрон призвал Европу к возобновлению диалога с Путиным

Европа должна рассмотреть возможность возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по достижению мирного соглашения по Украине, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Либо в ходе текущих переговоров будет достигнут прочный мир, либо мы найдем способы возобновить диалог европейцев с Россией — в условиях прозрачности и сотрудничества с Украиной. Тогда снова станет полезно поговорить с Владимиром Путиным», — приводит РБК слова Макрона, сказанные им после саммита Евросоюза в Брюсселе

Он отметил, что европейцы так же, как и украинцы, заинтересованы в поиске подходящей основы для возобновления таких контактов. «Иначе мы будем обсуждать это между собой, а переговорщики затем поедут договариваться с русскими самостоятельно. Это не лучший вариант», — сказал Макрон.

Ранее участники саммита Евросоюза не смогли согласовать схему финансирования Украины за счет замороженных в Европе российских активов. Они приняли решение выделить Киеву 90 миллиардов евро в 2026–2027 годах из общего бюджета ЕС.