NASA впервые в истории эвакуирует экипаж с МКС

NASA досрочно вернет на Землю миссию Crew-11 с Международной космической станции по медицинским показаниям, сообщила пресс-служба агентства.

Планируется, что экипаж совершит приводнение у побережья Калифорнии примерно в 3.40 утра по времени Восточного побережья США в четверг, 15 января 2026 года. Это будет первая медицинская эвакуация за всю историю МКС.

В состав Crew-11 входят астронавты NASA Зена Кардман и Майкл Финк, представитель Японии Кимия Юи и космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов. NASA не раскрывает, кто именно из членов экипажа столкнулся с медицинской проблемой.

Состояние пострадавшего астронавта стабильное, необходимость досрочного возвращения экипажа обусловлена необходимостью использования дополнительного медицинского оборудования для постановки диагноза.

Ожидается, что миссия Crew-12 с новым экипажем стартует к МКС в середине февраля. В состав войдут российский космонавт Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир и Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.