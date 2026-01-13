НАВЕРХ
Маск назвал целью SpaceX контакт с инопланетянами

«Коммерсант»
Основатель SpaceX Илон Маск
Фото: TED Conference / CC BY-NC 2.0

Межзвездные путешествия должны из научной фантастики превратиться в реальность, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск, отметив, что это его долгосрочная цель.

«Мы хотим сделать "Звездный путь" реальностью. Это не всегда научная фантастика, когда-нибудь она станет научным фактом», — приводит «Коммерсант» заявление Маска, сделанное им на выступлении в Техасе на одной из площадок SpaceX.

По его словам, следующим этапом станет создание крупных космических кораблей, способных доставлять людей на Луну, Марс и другие планеты. «И в конце концов — в другие звездные системы, где мы сможем встретить инопланетян или обнаружить инопланетные цивилизации»,— добавил он.

Ранее Маск скорректировал планы по колонизации Марса. Поначалу он заявлял о возможности посадки людей на Красную планету уже через 5-7 лет. Более реальная цифра — 30 лет, уточнил он.

Наука #Космос
