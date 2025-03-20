НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Илон Маск отложил сроки колонизации Марса

Источник:
Sibnet.ru
190 0

Основатель компании SpaceX Илон Маск скорректировал собственные планы по колонизации Марса. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети X.

Предприниматель ответил на пост пользователя, предположившего, что через 20 лет на Марсе будет жить миллион человек. Маск уточнил, что более реальная цифра — 30 лет.

Ранее Маск заявлял о возможности посадки людей на Марс уже через 5-7 лет, что вызвало критику бывшего астронавта NASA Хосе Эрнандеса, который посчитал планы миллиардера «нереальными».

После заявления Маска глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил ему совместный российско-американский полет на Марс в 2029 году, однако глава SpaceX не ответил на предложение.

Первый полет в космос: неизвестные факты
Тема: Человек и космос
Земля и Луна оказались «кладбищами сверхновых»
Бывший астронавт раскритиковал марсианские планы Маска
Найден самый простой способ обнаружения инопланетян
Обнаружены признаки океана под поверхностью Марса
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Юрист предупредил о штрафах за сбор дров в лесу
Макрон пригрозил отправить войска на Украину без согласия России
Неожиданную угрозу здоровью нашли в бутилированной воде
Медведев назвал Макрона и Стармера «идиотами»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Uynachalnica

Потому, что я вижу ты и российским потерям рад без меры! Повторюсь, гибнут с обеих сторон!

gena415

вот в голове не укладывается, как так он (Трамп) договаривается о прекращение огня, а сам поставляет...

Uynachalnica

Не поймешь с дивана, в окопе посидеть надо! Ни одна победа бескровно не достигается! За все платить приходится,...

se 34

Вот я думал а почему британия последнее время агрится на Трампа, так они же с зеленским ранее заключили...