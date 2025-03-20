Илон Маск отложил сроки колонизации Марса

Основатель компании SpaceX Илон Маск скорректировал собственные планы по колонизации Марса. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети X.

Предприниматель ответил на пост пользователя, предположившего, что через 20 лет на Марсе будет жить миллион человек. Маск уточнил, что более реальная цифра — 30 лет.

Ранее Маск заявлял о возможности посадки людей на Марс уже через 5-7 лет, что вызвало критику бывшего астронавта NASA Хосе Эрнандеса, который посчитал планы миллиардера «нереальными».

После заявления Маска глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил ему совместный российско-американский полет на Марс в 2029 году, однако глава SpaceX не ответил на предложение.