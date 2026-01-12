Заброшенную военную базу США в Гренландии посчитали угрозой

Заброшенная военная база США Camp Century на северо-западе Гренландии представляет собой серьезную угрозу экологии, выяснили ученые Университета Колорадо в Боулдере.

Построенная тайно в 1959 году база находится на глубине 35 метров и представляет собой целый подземный город, пишет Daily Mail. Ее возвели в рамках Соглашения об обороне Гренландии 1951 года.

Базу забросили в 1967 году из-за нестабильного ледяного покрова, Дания одобрила утилизацию некоторых радиоактивных отходов непосредственно в лед. Тогда считалось, что ледяной щит Гренландии навсегда сохранит любое загрязнение.

Кроме радиоактивных отходов из системы охлаждения ядерного реактора, который использовался для снабжения Camp Century электричеством, на базе остались токсичные химикаты и порядка 200 тысяч литров дизельного топлива.

Сейчас ледяной покров Гренландии активно тает. Ученые отмечают, что при сохранении наблюдаемой динамики опасные отходы с базы будут выброшены в окружающую среду, что нанесет непоправимый вред природе острова.