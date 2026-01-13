Президент США Дональд Трамп во вторник, 13 января на заседании Совета национальной безопасности обсудит дальнейшие шаги в отношении Ирана, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за обвала национальной валюты. Со временем они вылились с вооруженное противостояние с органами правопорядка. Президент страны Масуд Пезешкиан обвинил в организации протестов США и Израиль.

Запад же обвинил Тегеран в чрезмерном применении силы. Среди возможных вариантов действий в отношении Ирана источники называют использование киберсредств против военных и гражданских объектов, усиление санкционного давления на Тегеран, а также возможность нанесения ракетных и авиационных ударов.

Трамп пообещал забрать Гренландию «так или иначе»

Ранее Трамп заявил, что США «вмешаются», если власти Ирана «продолжат расстреливать протестующих». «Это не означает ввод войск на землю, но это означает нанесение им очень, очень сильных ударов»,— отметил он.