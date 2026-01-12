Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США

Россия в январе–октябре 2025 года стала крупнейшим поставщиком гречки в США, сместив с первого места Канаду, следует из данных американской статистической службы.

За десять месяцев российские компании экспортировали в Соединенные Штаты гречку на сумму около 1,8 миллиона долларов. Для сравнения, канадские поставщики за тот же период продали продукции на 1,6 миллиона долларов, приводит РИА Новости американскую статистику.

Как следует из расчетов, объем закупок российской гречки стал максимальным с 2022 года. Тогда американский рынок приобрел у РФ продукции на 3,3 миллиона долларов.

Существенно меньшие объемы поставок приходятся на другие страны. Так, Украина продала продукции на 155,3 тысячи долларов, Китай — на 121,7 тысячи долларов, а Литва заняла пятое место с показателем 119,7 тысячи долларов.