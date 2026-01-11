Коммунальщик спас снеговика и стал героем Сети. ВИДЕО

Водитель снегоуборочного трактора при расчистке двора в Оренбурге не стал разрушать снеговика, вставшего у него на пути, а заботливо перенес его — видео с поступком разошлось по соцсетям.

На видео мужчина, увидев снеговика с красным стаканчиком на голове, остановил технику, перенес на обочину, чуть не потеряв обувь, и напоследок погрозил пальцем, чтобы тот не упал.

Оренбургские власти нашли водителя трактора — Звиади Меладзе четыре года работает в компании, обслуживающей городские магистрали, написал губернатор региона Евгений Солнцев в телеграм-канале.

По словам Меладзе, ему стало жалко ломать снеговика, потому что его наверняка сделали дети.