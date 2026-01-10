НАВЕРХ
План Трампа лишит Россию статуса самой большой страны мира

Источник:
Sibnet.ru
707 0
Фото: © rawpixel.com

Планы президента США Дональда Трампа по присоединению Канады и Гренландии в случае реализации кардинально изменят мировую географию. Россия потеряет статус самой большой страны мира.

Так, на днях Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту, на которой эти государства окрашены в звездно-полосатый цвет. Он также отметил, что канадцы поддерживают идею о вхождении страны в состав США в качестве 51-го штата.

Политик уточнил, что присоединение Канады усилило бы ее безопасность, а также позволило бы сократить там налоги на 60%. При этом канадские элиты критически оценивают такую возможность.

Одновременно Трамп серьезно настроен заполучить Гренландию — по его словам, остров имеет стратегическую важность для национальной безопасности США, включая противостояние «угрозам» от Китая и России.

Президент подчеркнул, что США добьются своего «легким путем или тяжелым путем», включая силовой вариант. Заявления прозвучали на фоне недавней военной операции США в Венесуэле. Кроме этого, рассматриваются прямые выплаты жителям острова для смены суверенитета.

Сейчас Россия является самой большой страной мира — ее площадь составляет 17,2 миллиона квадратных километров. В случае присоединения Канады площадь США составит 19,8 миллиона квадратных километров, что отбросит Россию на второе место по территории.

Закрепить статус самого большого государства США смогут после присоединения Гренландии — самого большого острова в мире, чья площадь составляет 2,1 миллиона квадратных километров. Тогда территория Соединенных Штатов достигнет 21,9 миллиона квадратных километров.

Политика #Мир #Россия
