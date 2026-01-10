Назван самый популярный человек русской «Википедии»

Музыкант Павел Ивлев, известный под псевдонимом Паша Техник, стал самым популярным человеком в русской «Википедии» в 2025 году.

За прошлый год исполнитель обогнал по количеству запросов президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из статистики площадки. Всего на страницу Паши Техника пользователи переходили 3,77 миллиона раз.

При этом Путин и Трамп получили 3,71 и 3,38 миллиона просмотров соответственно. Вместе с ними в пятерке самых популярных персон оказались телеведущий Тигран Кеосаян, а также глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

40-летний Паша Техник в конце марта 2025 года попал в одну из больниц Таиланда после отравления запрещенными веществами. Он впал в кому и находился в критическом состоянии, 4 апреля рэпер скончался.