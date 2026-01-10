НАВЕРХ
Открыт лучший способ добычи золота из электронного мусора

Источник:
Angewandte Chemie
Золото
Фото: conall.. / CC BY 2.0

Обнаружен самый эффективный метод извлечения ценных металлов из электронного мусора, открытие сделала группа китайский ученых из Института преобразования энергии в Гуанчжоу и Южно-Китайского технологического университета.

Исследователи использовали метод автоматический катализации, при котором драгметаллы в составе печатных плат, микросхем и устаревших смартфонов сами выступили в роли катализаторов.

Основой раствора для извлечения золота и палладия из электроники стал водный раствор пероксимоносульфата калия и хлорида калия при комнатной температуре без какого-либо дополнительного катализатора, говорится в статье ученых, опубликованной Angewandte Chemie.

Результат оказался поразительным — за 20 минут из десяти килограммов печатных плат удалось извлечь 1,4 грамма золота при себестоимости процесса около 72 долларов. Это в три раза меньше текущей рыночной цены на этот металл.

По оценке авторов открытия, метод показал способность извлекать из электронных отходов более 98,2% золота и около 93,4 % палладия без образования токсичных соединений. Его использование может значительно повысить популярность переработки электронных отходов.

