Омич слепил снеговика размером с песчинку. ФОТО

Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко сделал снеговика размером около одного миллиметра и усадил его на кончик волоса.

Работа выполнена из холодной эмали. Снеговик держит в руке метлу, на шее — красный шарф, на голове — синий убор с красным помпоном. Художник уточнил, что размеры миниатюры измеряются в микронах, разглядеть ее можно только в мощную лупу.

Снеговик размером менее одного миллиметра
Снеговик размером менее одного миллиметра
Фото: © Анатолий Коненко

Чтобы соорудить скульптуру, мастеру пришлось изготовить под микроскопом специальные инструменты. Однако принцип лепки снеговика был использован классический — в качестве основы были скатаны и сложены вместе маленькие шарики из эпоксидной смолы.

Коненко — создатель целой серии миниатюрных композиций. В 2002 году его микрокнига Антона Чехова «Хамелеон» размером менее миллиметра была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Также он изготовил 18-миллиметровую елку с действующей световой гирляндой.

