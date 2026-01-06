НАВЕРХ
Число пожизненных приговоров в РФ достигло максимума за 20 лет

ТАСС
ИК-9, женская колония, комиссия по помилованию
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Суды в России в 2025 году приговорили 100 человек к пожизненным срокам, показатель стал рекордным за последние годы, сообщила пресс-служба Верховного суда России.

Это самый высокий показатель за последние 20 лет. Ранее рекордное количество пожизненных сроков фиксировалось в 2005 и 2012 годах — тогда суды вынесли по 84 таких приговора, приводит ТАСС данные ВС РФ.

Согласно отчету судов, в 2020 году было вынесено 66 пожизненных приговоров, в 2021 году — 47, в 2022 году — 58, в 2023 году — 78, а в 2024 году — 79.

В России пожизненное лишение свободы дают за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, здоровье и безопасность, включая убийства при отягчающих обстоятельствах, терроризм (организация, вербовка, захват заложников), госизмену, диверсии, создание ОПГ и преступления против половой неприкосновенности детей.

