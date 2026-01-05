НАВЕРХ
Объявлен размер пенсии Байдена

Источник:
Sibnet.ru
Президент США Джо Байден
Фото: © The White House

Государственная пенсия, назначенная экс-президенту США Джо Байдену, составляет 417 тысяч долларов (32,6 миллиона рублей по текущему курсу), сообщил вице-президент Национального фонда налогоплательщиков Демиан Брэди.

благодаря многолетней политической карьере политик смог рассчитывать на крупные выплаты сразу из двух пенсионных фондов уже в первый год после ухода со своего поста президента, объяснил Брэди The New York Post.

Пенсия Байдена превышает его президентскую зарплату, и она самая крупная среди всех бывших президентов США, например, в два раза больше, чем у Барака Обамы.

Байден — 46-й президент США (2021-2025) от Демократической партии, занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 годы при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1972 по 2009 год.

Политика #Мир
