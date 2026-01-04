Десятки человек погибли в ходе операции США в Венесуэле

По меньшей мере 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника.

Соединенные Штаты провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой по столице Венесуэлы Каракасу был нанесен удар, а президент Николас Мадуро вместе с женой был захвачен американскими военными.

Более 150 американских самолетов были направлены для вывода из строя ПВО, чтобы военные вертолеты могли добраться до цели, рассказали NYT источники.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу. Среди погибших были и военные, и гражданские лица, уточнил один из источников.

Соединенные Штаты обвинили венесуэльского лидера в сотрудничестве с наркоторговцами и сообщили, что он предстанет перед американским судом.