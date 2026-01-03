НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Депутат разъяснил особенности налогового режима для самозанятых

Источник:
ТАСС
127 0

Режим налога на профессиональный доход (НПД) — серьезный шаг по интеграции значительной части граждан, работающих на себя, в правовое поле, сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Режим НПД доступен как физлицам без статуса индивидуального предпринимателя, так и действующим ИП, которые могут перейти на этот специальный порядок, напомнил депутат.

«Важно понимать границы применения этого режима: он не распространяется на деятельность, связанную с перепродажей товаров, работой по договорам поручения или комиссии, а также на ряд других направлений, четко определенных законом», — сказал ТАСС Чаплин.

К примеру, по его словам, режим нельзя применять при продаже подакцизных товаров, имущественных прав или при работе с криптовалютой. Также на нем не могут находиться лица, привлекающие наемных работников по трудовым договорам.

Налоговая ставка дифференцирована и составляет 4% при расчетах с обычными гражданами и 6% — при получении дохода от юрлиц и ИП. При этом годовой лимит доходов, при котором действует режим, установлен на уровне 2,4 миллиона рублей.

Еще по теме
Разыгравшие «Новогодний миллиард» заплатят более 70 млн руб. налогов
Илон Маск «сломал компьютер» налоговой службы США
«Госуслуги» расширят функцию возврата переплат
Ставка НДС повысилась до 22%
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Европейский лидер поздравил с Новым годом на русском языке
Российская армия начала наступление на Славянск
Нагиев высказался о вызвавших скандал словах о войне
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

Verlan92

Я уж было сначала подумал речь про наших.......жаль..

physx

Сравнять с землёй этих беспринципных тварей.

scorpion2777

Кто то ещё считает этих выродков людьми? Это недогосударство должно быть растоптано.

pepelmetal

Лес заметно редел, но деревья упорно голосовали за топор, потому что ручка его была из дерева, и они...