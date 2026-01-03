Депутат разъяснил особенности налогового режима для самозанятых

Режим налога на профессиональный доход (НПД) — серьезный шаг по интеграции значительной части граждан, работающих на себя, в правовое поле, сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Режим НПД доступен как физлицам без статуса индивидуального предпринимателя, так и действующим ИП, которые могут перейти на этот специальный порядок, напомнил депутат.

«Важно понимать границы применения этого режима: он не распространяется на деятельность, связанную с перепродажей товаров, работой по договорам поручения или комиссии, а также на ряд других направлений, четко определенных законом», — сказал ТАСС Чаплин.

К примеру, по его словам, режим нельзя применять при продаже подакцизных товаров, имущественных прав или при работе с криптовалютой. Также на нем не могут находиться лица, привлекающие наемных работников по трудовым договорам.

Налоговая ставка дифференцирована и составляет 4% при расчетах с обычными гражданами и 6% — при получении дохода от юрлиц и ИП. При этом годовой лимит доходов, при котором действует режим, установлен на уровне 2,4 миллиона рублей.