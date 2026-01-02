НАВЕРХ
Разыгравшие «Новогодний миллиард» заплатят более 70 млн руб. налогов

Лотерея Новогодний миллиард Русское лото 2026
Фото: © Sibnet.ru

Три победителя «Новогоднего миллиарда»-2026, выигравшие примерно по 333,3 миллиона рублей, после вычета налога на руки получат более 261,6 миллиона рублей, сообщила пресс-служба «Столото».

«Столото» подробно расписало, как рассчитают сумму налогов победителей, которая составит 71,7 миллиона рублей:

  • 13% с дохода на сумму до 2,4 миллиона рублей (сумма налога — 312 тысяч рублей);
  • 15% с дохода на сумму от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей, то есть с 2,6 миллиона рублей (сумма налога — 390 тысяч рублей);
  • 18% с дохода на сумму от 5 миллионов до 20 миллионов, то есть с 15 миллионов рублей (сумма налога — 2,7 миллиона рублей);
  • 20% с дохода на сумму от 20 миллионов до 50 миллионов, то есть с 30 м миллионов лн рублей (сумма налога — 6 миллионов рублей);
  • 22% с дохода на сумму, превышающую 50 миллионов рублей, то есть с 283,333 тысячи рублей (сумма налога — 62,333 тысячи рублей).

Все обязанности по уплате налога на выигрыш свыше 15 тысяч рублей распространитель государственных лотерей «Столото» берет на себя, так как в соответствии с законодательством, налоговым агентом выступает лицо, которое выплачивает выигрыш.

Выигрыш в государственную лотерею является доходом физического лица и облагается налогом по прогрессивной шкале в зависимости от суммы приза. По истечении налогового периода победителю может быть доначислен налог, исходя из объема его совокупного дохода, включая доход по основному месту работы, за налоговый период.

Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали более 14,7 миллиона билетов, в праздничном тираже было разыграно 4,2 миллиарда рублей — это новый абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских государственных лотерей.

