Медведев рассказал о важнейшем итоге 2025 года

Источник:
Sibnet.ru
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Фото: Пресс-служба Государственной думы РФ / CC BY 4.0

Всеобщее понимание неизбежности победы России стало важнейшим результатом 2025 года, заявил экс-президент, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«В конце 2022, 2023 и 2024-го я публиковал ироничные прогнозы о наступающем новолетии. Как это часто бывает, многие футурологические безумства все-таки происходили, а реальная жизнь подкидывала еще большие нелепости. Сегодня, впрочем, обойдемся без прогнозов», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, уходящий год принес много разного, сложного и очень важного. «Наши Вооруженные силы продолжают доблестно громить врага. Наша экономика, вопреки западным предсказаниям, не развалилась, а курс рубля укрепился», — отметил зампред Совбеза.

«И конечно, теперь все понимают неизбежность нашей победы. Это важнейший результат года», — заключил Медведев.

Политика #Россия
Обсуждение (1)
