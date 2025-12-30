Резидент США Дональд Трамп заявил, что очень разозлился, узнав об атаке Украины на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Украина в ночь на понедельник, 29 декабря предпринял попытку ударить по резиденции Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА. Все беспилотники уничтожили силами ПВО, сообщило Минобороны России.

«Мне это не понравилось. Это нехорошо. Сейчас неподходящее время для этого. Одно дело — обороняться, потому что они атакуют. Другое дело — атаковать его дом. Я очень разозлился из-за этого», — приводит пресс-служба Белого дома слова Трампа.

Он подчеркнул, что Украине нельзя было этого делать. «Вы знаете, сейчас деликатный момент во времени. Сейчас неподходящее время», — отметил американский лидер.

Глава МИД России накануне заявил, что из-за атаки на резиденцию переговорная позиция России будет пересмотрена с учетом окончательного перехода Украины «к политике государственного терроризма», но выходить из переговорного процесса Москва не намерена.