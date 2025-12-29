Лавров заявил об атаке резиденции Путина дронами

Вооруженные силы Украины попытались атаковать резиденцию российского президента Владимира Путина в ночь на 29 декабря, все беспилотники были уничтожены, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Киев предпринял попытку террористической атаки на резиденцию президента России в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА, цитирует Лаврова ТАСС.
Силы ПВО уничтожили все атаковавшие эту резиденцию беспилотники. Информация о пострадавших и ущербе не поступала.
Лавров подчеркнул, что Россия определила объекты для ответных ударов и время их нанесения.
Из-за атаки на резиденцию переговорная позиция России будет пересмотрена с учетом окончательного перехода Украины «к политике государственного терроризма», но выходить из переговорного процесса Москва не намерена, добавил министр.