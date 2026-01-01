НАВЕРХ
Третьей премьерой 1 января стал ремейк «Простоквашино»

Кадр из фильма «Простоквашино»
Игровая адаптация легендарного советского мультфильма «Простоквашино» от Сарика Андреасяна вышла в российский прокат 1 января.

Советский Союз, 1970-е годы. Серьезный мальчик Дядя Федор, которому мама не разрешает завести домашнее животное, встречает говорящего кота и сбегает с ним в деревню Простоквашино. Там они встречают пса Шарика. Троица обустраивает заброшенный дом, учится вести хозяйство и знакомится с ворчливым почтальоном Печкиным.

В ролях Роман Панков, Иван Охлобыстин, Лиза Моряк, Павел Прилучный, Антон Табаков, Павел Деревянко, Дарья Блохина.

Для съемок построили настоящую деревню. Художники-декораторы вдохновлялись русской архитектурой 1970–1980-х годов и создавали дома вручную, чтобы добиться правдоподобного ощущения сказки.

Одновременно с «Простоквашино» в прокат выйдут «Чебурашка 2» и новая версия «Буратино».

