Россиянам разрешат пополнять счета наличными через СБП

Функционал системы быстрых платежей расширят, рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Планируется, что с помощью СБП через банкомат любого банка можно будет пополнить счет наличными. «В ближайших планах — реализовать сценарий пополнения своего счета наличными через банкомат любого банка», — цитирует Бакину ТАСС.

Кроме этого, для оплаты на кассе граждане смогут сами генерировать QR-код, а не сканировать созданный магазином. Такой QR-код будет формироваться в банковском приложении клиента, выводиться на экран смартфона и затем его будет сканировать продавец.

Эксперты отмечают, что предъявление QR-кода клиентом может требовать меньше шагов и времени, чем сканирование QR-кода магазина, так как не нужно открывать камеру, сканировать QR-код и ждать его обработку.