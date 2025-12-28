Путин заявил о падении интереса России к выводу ВСУ из Донбасса

Интерес Москвы к выводу украинских с Донбасса «сводится к нулю» по мере наступления российских войск в этом регионе, заявил президент Владимир Путин на совещании в командном пункте Объединенной группировки войск.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о взятии под контроль городов Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.

«Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям», — сказал президент.

Россия решит все задачи военной операции вооруженным путем, если Украина не хочет закончить все миром, подчеркнул Путин.

«Мы видим, на Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу», — добавил он.

В июне 2024 года Путин озвучил условия для прекращения огня, среди которых был вывод украинских войск с территорий республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Затем Москва смягчила условия до вывода войск только с Донбасса.