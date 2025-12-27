Генштаб доложил Путину о крупных успехах в зоне СВО

Начальник Генштаба Валерий Герасимов на заседании в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль городов Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.

Также главе государства сообщили, что российская армия освободила город Степногорск в Запорожской области, поселок Кирова в ДНР, поселки Новоплатоновка, Вильчи, Прилипки в Харьковской области, а также поселок Высокое в Сумской области, передает ТАСС.

Заслушав доклад, Путин отметил, что с учетом темпов наступления, заинтересованность России в выводе войск с занимаемых территорий сводится к нулю. Российский президент добавил, что страна решит все задачи военным путем, если Киев «не желает закончить дело миром».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский представил новую версию мирного плана из 20 пунктов. Документ предусматривает вывод российских войск из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, и фиксацию остальных границ.