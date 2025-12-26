Вспышка мышиной лихорадкой зафиксирована в России

Роспотребнадзор сообщил о росте в России случаев заболеваемостью геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, или «мышиной лихорадкой».

С января по октябрь 2025 года число случаев заболеваемости «мышиной лихорадкой» выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. На Урале заболеваемость «мышиной лихорадкой» выросла в три раза, следует из статистики.

«За десять месяцев 2025 года заболеваемость зарегистрирована в восьми федеральных округах и 54 субъектах России, рассказали «Известиям» в референс-центре по мониторингу за заболеваемостью геморрагической лихорадкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ

Среди заболевших превалировало городское население — 86%. Горожане заражаются на садовых участках. В соцсетях люди жалуются на нашествие полевых мышей. Эксперты связывают это с аномально теплой погодой.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом передается через продукты и питьевую воду, зараженные выделениями грызунов. Болезнь получила свое название, так как от нее больше всего страдают почки.