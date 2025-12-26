МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

МИД России призвал российских граждан воздержаться от поездок в Германию без особой необходимости, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в ФРГ без крайней необходимости. Соответствующая рекомендация опубликована на официальных ресурсах министерства и загранучреждений», — приводит РБК слова Захаровой, сказанные ей на брифинге.

Это заявление было сделано на фоне инцидентов в Германии с россиянами, которые, по версии немецких правоохранителей, нарушили санкционный режим.

В качестве примера Захарова рассказала о случае, произошедшем в аэропорту Штутгарта: представители немецкой таможни изъяли у россиянки вещи и наличные деньги, сославшись на нарушенные ею санкций. Подобный эпизод произошел с тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

«Такие случаи далеко не единичны. ФРГ де-факто превращена в территорию бесправия для людей определенной национальности, в данном случае людей из России, граждан нашей страны, русских, россиян», — заключила Захарова.