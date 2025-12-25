Умерла основательница телеканала РЕН ТВ Ирена Лесневская

Основательница телеканала РЕН ТВ, деятель советского и российского телевидения Ирена Лесневская умерла на 84-м году жизни, сообщила генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская, которая несколько лет работала заместителем главного редактора телеканала и вела передачу «Неделя».

«Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда-то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по "Неделе". И — все российское телевидение, для которого она так много сделала в своей жизни», — написала Максимовская в соцестях.

Лесневская пришла на Гостелерадио СССР в 1965 году. Долгие годы работала в детской редакции. С 1984 года работала редактором программы «Кинопанорама», которую вел Эльдар Рязанов. В 1991 году покинула ЦТ и вместе с сыном Дмитрием Лесневским основала независимую производящую телекомпанию REN-TV («РЕН-ТВ») и вплоть до 2005 года была ее гендиректором и президентом. Затем Лесневская стала издателем журнала The New Times.

«Мне казалось, что можно делать настоящее хорошее телевидение, с интересными собеседниками, интересными политическими, музыкальными, историческими, поэтическими программами. Что мы будем раскрывать тайны, то, что от нас скрывали. И рассказывать нашей стране про самих себя. То, чего не делали, ни до, ни после», — говорила Лесневская.

В настоящее время контент РЕН ТВ составляется из программ на тему альтернативной истории, теорий заговора и уфологии.