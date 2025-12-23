НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп пообещал создать «золотой флот» с лазерами и рельсотронами

Источник:
Sibnet.ru
262 1
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Соединенные Штаты в рамках создания «золотого флота» построят суперкораблb «совершенно нового класса», заявил президент США Дональд Трамп.

«Корабли будут вооружены пушками и ракетами самого высокого уровня. У них также будут гиперзвуковое оружие, с электромагнитные рельсотроны и мощные лазеры. Они также будут нести ядерное вооружение, новые крылатые ракеты», — приводит пресс-служба Белого дома заявление Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТу-95: история «Русского медведя»

По его словам, их дизайн будут разрабатывать ВМС совместно с самим Трампом, поскольку он, по собственным словам, «очень эстетичный человек». Эта серия кораблей получит название «класс Трамп» (Trump-class), отметил президент США.

Эти корабли водоизмещением 30-40 тысяч тонн станут флагманами американских военно-морских сил. На их строительство планируют потратить 26 миллиардов долларов.

Трамп отметил, что суда построят из стали, а не из алюминия. Строительство планируют начать в скором времени, на него уйдет около 2,5 лет, уточнил он.

Еще по теме
Кремль не увидел прорыва в переговорах по Украине
Назван главный «тормоз» в мирных переговорах по Украине
Появился официальный перевод «европейских подсвинков» на английский
Орбан заявил, что западные санкции вместо России сокрушили Европу
смотреть все
Политика #Мир #Оружие
Читайте также
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое популярное
Украина согласилась на прямые переговоры с Россией
Объект 3I/ATLAS послал на Землю странный сигнал
Roblox отключил функции общения для российских пользователей
Банки стали запрашивать подтверждение родства при переводе
Обсуждение (1)
Картина дня
Кремль не увидел прорыва в переговорах по Украине
Финляндия обвинила Россию в массовой гибели северных оленей
Трамп пообещал создать «золотой флот» с лазерами и рельсотронами
Вторая модель «Волги» сертифицирована в России
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
38
Путин назвал ответ на блокаду Калининграда
17
Более 2 млн обращений поступило к прямой линии Путина
15
Президент объяснил смысл повышения налогов
13
Путин признался, что влюблен
13
Редактор Welt посоветовал Европе признать победу России