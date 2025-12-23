Трамп пообещал создать «золотой флот» с лазерами и рельсотронами

Соединенные Штаты в рамках создания «золотого флота» построят суперкораблb «совершенно нового класса», заявил президент США Дональд Трамп.

«Корабли будут вооружены пушками и ракетами самого высокого уровня. У них также будут гиперзвуковое оружие, с электромагнитные рельсотроны и мощные лазеры. Они также будут нести ядерное вооружение, новые крылатые ракеты», — приводит пресс-служба Белого дома заявление Трампа.

По его словам, их дизайн будут разрабатывать ВМС совместно с самим Трампом, поскольку он, по собственным словам, «очень эстетичный человек». Эта серия кораблей получит название «класс Трамп» (Trump-class), отметил президент США.

Эти корабли водоизмещением 30-40 тысяч тонн станут флагманами американских военно-морских сил. На их строительство планируют потратить 26 миллиардов долларов.

Трамп отметил, что суда построят из стали, а не из алюминия. Строительство планируют начать в скором времени, на него уйдет около 2,5 лет, уточнил он.