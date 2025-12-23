НАВЕРХ
Умер легендарный блюз-рокер Крис Ри

Музыкант и певец Крис Ри
Музыкант и певец Крис Ри
Фото: Andrzej Barabasz (Chepry) / CC BY-SA 3.0

Умер британский певец и блюз-рокер Крис Ри, ему было 74 года. Представитель семьи сообщил в соцсетях, что музыкант «мирно» скончался в больнице после болезни.

Крис Ри дебютировал в музыкальной индустрии еще в конце 1970-х пластинкой «Whatever Happened To Benny Martini», однако стал известным только после своего десятого студийного альбома «The Road to Hell».

Наиболее известные хиты музыканта — The Road to Hell, Driving Home for Christmas, On the Beach и Josephine. Крис Ри продал более 40 миллионов пластинок по всему миру, собирал стадионы в своих музыкальных турах.

Последний, 25-й студийный альбом Криса Ри «One Fine Day» вышел в 2019 году. Он представлял собой сборник старых песен, которые ранее официально не выходили.

