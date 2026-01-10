Юпитер аномально ярко засияет в небе

Юпитер в ночь на 10 января достигнет противостояния — самая большая планета Солнечной системы окажется прямо напротив Солнца на небе и будет светить максимально ярко.

Его звездная величина достигнет –2,7, а видимый диаметр составит около 45,6 угловых секунд, так что даже неопытные наблюдатели смогут легко его заметить. Отличить Юпитер от звезд довольно просто — это самая яркая точка в январском небе, которая не мерцает.

Юпитер будет виден всю ночь невооруженным глазом, при этом после полуночи поднимется довольно высоко, найти его можно будет в созвездии Близнецов. С оптикой можно попробовать увидеть так называемые Галилеевы спутники Юпитера — Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.

Юпитер является самой большой планетой Солнечной системы — его радиус равен 69 тысячам километров, а масса в два раза превышает общую массу всех остальных планет.