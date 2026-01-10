НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Юпитер аномально ярко засияет в небе

Источник:
Sibnet.ru
189 0

Юпитер в ночь на 10 января достигнет противостояния — самая большая планета Солнечной системы окажется прямо напротив Солнца на небе и будет светить максимально ярко.

Его звездная величина достигнет –2,7, а видимый диаметр составит около 45,6 угловых секунд, так что даже неопытные наблюдатели смогут легко его заметить. Отличить Юпитер от звезд довольно просто — это самая яркая точка в январском небе, которая не мерцает.

Юпитер будет виден всю ночь невооруженным глазом, при этом после полуночи поднимется довольно высоко, найти его можно будет в созвездии Близнецов. С оптикой можно попробовать увидеть так называемые Галилеевы спутники Юпитера — Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.

Юпитер является самой большой планетой Солнечной системы — его радиус равен 69 тысячам километров, а масса в два раза превышает общую массу всех остальных планет.

Тема: Человек и космос
Землю накроет магнитная буря
Выбраны идеальные звезды для поиска инопланетной жизни
Редчайший рождественский парад планет сняли на видео
Редчайший парад планет образует в небе «Вифлеемскую звезду»
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Долина съехала из квартиры в Хамовниках и покинула Россию
Победители «Новогоднего миллиарда» остались неизвестными
Жительницу Кузбасса осудили за слово «козел» в адрес губернатора
Ирак отберет у России нефтяное месторождение и передаст США
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

Alex Fantom

Пусть спецназ Чечни высадится в Киеве и захватит Зелибобу! Во будет огонь!

snoo

у кого у вас🫩? пей свою горилку с салом и не неси чушь

карат11

"Дальнейшее устойчивое повышение благосостояния ......" - цинизм зашкаливает!

c2h5oh76

глубоконеуважаемый, товарищ никулин (ой это даже не вы), зачем вы лезете на люди? ваше мнение, как и...