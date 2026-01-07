НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Редчайший парад планет образует в небе «Вифлеемскую звезду»

Источник:
Sibnet.ru
265 0
Парад планет
Фото: © ESO

Редчайший парад планет будет наблюдаться 7 января 2026 года — Солнце, Венера и Марс выстроятся в одну линию и практически сольются на небе, образуя своеобразную «Вифлеемскую звезду», сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии РАН.

Угловое расстояние между Солнцем и планетами уменьшится примерно до одного градуса. Аналогичное соединение Марса и Венеры с Солнцем в следующий раз произойдет только в 2267 году, отметили астрономы. При этом вероятность совпадения такого соединения с конкретной календарной датой — один шанс в 20 тысяч лет.

Такой парад планет на православное Рождество станет первым в истории человеческой цивилизации. После сближения к небесному трио приблизится Меркурий, 22 января все три планеты выстроятся рядом с Солнцем в конфигурацию в форме ромба.

Однако наблюдать визуально невооруженным глазом «Вифлеемскую звезду», скорее всего, не удастся, так как планеты будут засвечены Солнцем.

Тема: Человек и космос
Астрономы увидели рождение планеты-гиганта. ФОТО
Раскрыт реальный размер объекта 3I/ATLAS
Сильнейшая вспышка произошла на Солнце
Объект 3I/ATLAS просканировали самым мощным радиотелескопом
смотреть все
Наука #Космос #Интересно
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Нагиев высказался о вызвавших скандал словах о войне
Медведев дал совет государствам на фоне атаки на Венесуэлу
Разыгравшие «Новогодний миллиард» заплатят более 70 млн руб. налогов
Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы с женой
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
56
Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы с женой
39
Назначен исполняющий обязанности президента Венесуэлы
37
Мадуро заявил о начале военной агрессии США
30
Постпред России при ООН назвал «разбоем» захват Мадуро
25
Продажи костюма «как у Мадуро» резко выросли