Редчайший парад планет образует в небе «Вифлеемскую звезду»

Редчайший парад планет будет наблюдаться 7 января 2026 года — Солнце, Венера и Марс выстроятся в одну линию и практически сольются на небе, образуя своеобразную «Вифлеемскую звезду», сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии РАН.

Угловое расстояние между Солнцем и планетами уменьшится примерно до одного градуса. Аналогичное соединение Марса и Венеры с Солнцем в следующий раз произойдет только в 2267 году, отметили астрономы. При этом вероятность совпадения такого соединения с конкретной календарной датой — один шанс в 20 тысяч лет.

Такой парад планет на православное Рождество станет первым в истории человеческой цивилизации. После сближения к небесному трио приблизится Меркурий, 22 января все три планеты выстроятся рядом с Солнцем в конфигурацию в форме ромба.

Однако наблюдать визуально невооруженным глазом «Вифлеемскую звезду», скорее всего, не удастся, так как планеты будут засвечены Солнцем.