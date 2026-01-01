НАВЕРХ
Ставка НДС повысилась до 22%

Базовая ставка НДС с 1 января 2026 года выросла с 20% до 22%. Изменение предусмотрено федеральным законом от 28.11.2025 №426.

Льготная ставка 10% осталась для продуктов питания, детских товаров и лекарств, сохранится и нулевая ставка для определенных категорий. Но большинство товаров и услуг подорожает из-за повышения налога.

По оценкам экспертов, повышение налога на добавленную стоимость обеспечит федеральному бюджету более 1 триллиона рублей дополнительных доходов. Это позволит получить устойчивый источник денег для покрытия расходов бюджета.

По расчетам Минфина, повышение НДС добавит к инфляции около 1,3%. Последний раз ставка НДС повышалась в 2019 году — тогда рост с 18% до 20% привел к увеличению инфляции примерно на 0,6 процентного пункта.

НДС в 2024 году обеспечил около 37% поступлений в федеральный бюджет. Общие доходы от налога составили порядка 13,5 триллиона рублей.

Экономика #Деньги
