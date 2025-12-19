АвтоВАЗ начал экспансию в ОАЭ

Первая партия автомобилей Lada уже поставлена на рынок ОАЭ, в планах завода — продавать в этой стране сотни автомобилей.

Первая партия Lada размещена в концептуальном шоу-руме на одной из самых оживленных магистралей Дубая — шоссе Шейх-Заед.

«Дубай является для нас перспективным направлением. Это не только центр притяжения международных партнеров, но и демонстрационная площадка бренда Lada для стран Ближнего Востока, а также потенциальная площадка для реэкспорта на другие рынки», — цитирует «Российская газета» пресс-службу АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ в перспективе оценивает объем продаж на рынке ОАЭ в несколько сотен автомобилей.

Полноценный запуск шоу-рума запланирован на 2026 год. Но при этом имеющиеся автомобили уже доступны для проведения тест-драйва.