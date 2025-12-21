НАВЕРХ
Губку «шар смерти» обнаружили у берегов Антарктиды

Источник:
Daily Mail
Антарктида
Фото: W. Bulach / CC BY-SA 4.0

Международная научная экспедиция у побережья Антарктиды обнаружила десятки ранее неизвестных морских организмов, в том числе хищную губку «шар смерти», переваривающую жертв живьем.

Исследование проводилось в рамках программы Nippon Foundation–Nekton Ocean Census по исследованию слабо изученных исследованных экосистем океана у берегов Антарктиды. Одной из самых интересных находок стала губка рода хондрокладий, приводит Daily Mail отчет ученых.

За необычный способ охоты ученые назвали этот вид губки «шаром смерти». Она переваривает своих жертв живьем. Поверхность губки покрыта микроскопическими крючками, с помощью которых она захватывает мелких ракообразных, обволакивает их и медленно высасывает питательные вещества

Внешне этот организм напоминает скопление полупрозрачных пузырьков на тонких стеблях. Губку зафиксировал дистанционно управляемый аппарат SuBastian на глубине 3601 метр в океанических желобах к востоку от острова Монтегю.

Помимо этого, экспедиция выявила новые виды многощетинковых червей с переливающимся покровом, ранее неизвестных ракообразных и морских звезд. Исследователям также впервые удалось получить видеокадры молодой особи гигантского кальмара и изучить уникальную экосистему под гигантским айсбергом, отколовшимся от ледника в Западной Антарктиде.

