ВСУ попытались отбить Купянск «русским способом»

Источник:
«Военная хроника»
994 4

ВСУ в попытке отбить Купянск копируют тактику инфильтрации, успешно примененную российской армией в Покровске. Она заключается в проникновении малых групп пехоты в пригороды и незаметном накапливании критической массы.

«Идея была неплохой, но реализация подкачала, у ВСУ не получается. Но пока Драпатый окончательно не убедится, что схема не работает, попытки будут предприниматься, и украинскую пехоту продолжат здесь жечь», — пишет телеграм-канал «Военная хроника».

Российские подразделения наблюдают постоянные попытки противника зайти в город пешком, однако украинские солдаты уничтожаются сразу после появления в «серой зоне», отмечает автор сообщения.

При этом ВСУ действуют более активно Южнее Купянска, в районе Купянска-Узлового, на этом направлении продолжаются встречные бои. Но в последние дни интенсивность украинских атак здесь также снижается.

Попытка Киева вернуть Купянск провалилась, однако нельзя исключать, что Киев в политических целях соберет ресурсы для второй атаки. По данным военкоров, для контрнаступления ВСУ использовало группировку из 2,5 тысяч бойцов.

