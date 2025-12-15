Кадыров поставил условие участия в выборах в 2026 году

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о готовности участвовать в выборах руководителя региона в 2026 году, если на это поступит предложение от президента России Владимира Путина.

«Я пойду на выборы, если президент предложит и народ поддержит. Но если меня спросить, то я уже сыт по горло властью и служением народу. Я думаю, что новые силы, новые люди были бы более интересны, улучшение ситуации было бы, если были бы другие люди», — сказал Кадыров в эфире прямой линии на телеканале ЧГТРК «Грозный».

Кадыров возглавляет республику с 5 апреля 2007 года и является рекордсменом по продолжительности руководства среди всех действующих руководителей российских регионов.

Его последнее переизбрание в сентябре 2021 года завершилось с результатом в 99,7% голосов при явке избирателей 94,42%. Срок полномочий главы Чечни истекает в 2026 году.