НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров поставил условие участия в выборах в 2026 году

Источник:
Sibnet.ru
269 1
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о готовности участвовать в выборах руководителя региона в 2026 году, если на это поступит предложение от президента России Владимира Путина.

«Я пойду на выборы, если президент предложит и народ поддержит. Но если меня спросить, то я уже сыт по горло властью и служением народу. Я думаю, что новые силы, новые люди были бы более интересны, улучшение ситуации было бы, если были бы другие люди», — сказал Кадыров в эфире прямой линии на телеканале ЧГТРК «Грозный».

Кадыров возглавляет республику с 5 апреля 2007 года и является рекордсменом по продолжительности руководства среди всех действующих руководителей российских регионов.

Его последнее переизбрание в сентябре 2021 года завершилось с результатом в 99,7% голосов при явке избирателей 94,42%. Срок полномочий главы Чечни истекает в 2026 году.

Еще по теме
Захарова посоветовала Еврокомиссии «улететь с планеты»
Захарова сочла мост в Новосибирске примером превосходства над Западом
Песков рассказал о поездках Путина за рулем без кортежа
Более 100 тыс. обращений уже поступило на прямую линию Путина
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина назвала условие для сдачи Донбасса
«Объект 195» оказался гораздо опасней «Арматы»
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
Евросоюз согласовал бессрочную заморозку активов России
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
34
СБУ моделировала взрыв «грязной бомбы» в многолюдном месте
33
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
18
Белый дом счел неизбежным отказ Украины от территорий
18
Захарова сочла мост в Новосибирске примером превосходства над Западом
18
Евросоюз бессрочно заморозил российские активы