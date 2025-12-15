Посольство Кипра с понедельника, 15 декабря запускает работу визовых центров в восьми российских городах, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кипрской дипмиссии в Москве.

Центры откроются при сотрудничестве с компанией BLS International. С 15 декабря россияне смогут подавать документы на кипрскую визу не только в Москве и Санкт-Петербурге, но также в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Новосибирске.

Подать заявление на визу в визовом центре можно за 1,50 евро без учета налогов. Также заявителям будут доступны дополнительные платные услуги аутсорсинговой компании.

Размер визового сбора для детей до 11 лет составит 45 евро, для заявителей с 12 лет — 90 евро, сказано в сообщении.

В 2025 году россияне могли въезжать на Кипр по шенгенской либо национальной визе. Упрощенная электронная виза, действовавшая до 2022 года, для граждан РФ в настоящее время недоступна.