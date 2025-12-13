Расплачиваться за проезд предложили танцами

Новый вариант городского транспорта предложили запустить в России — «Танцебус», проект представил бренд ESSA 0.0. Оплатить проезд в нем можно будет с помощью танца, сообщила пресс-служба компании.

Станцевать можно будет на специальной платформе, разработанной на базе популярного танцевального автомата. После завершения 30-секундной серии движений устройство зафиксирует «оплату» в виде бумажного билета с QR-кодом, отмечается в сообщении.

Аппаратная платформа такой площадки включает нагрузочные датчики для фиксации шага и ритма, инерциальные IMU-сенсоры по периметру для оценки интенсивности движения, а также камерный модуль для отображения прогресса пользователя на экране.

Планируется, что «Танцебус» будет ездить по специальному маршруту с понедельника по пятницу как альтернатива обычным автобусам, но воспользоваться им смогут только совершеннолетние, предъявившие на входе удостоверение личности.

Пилотный город для запуска необычного автобуса будет выбран по итогам открытого голосования на сайте dancebus.ru, оно продлится до 31 декабря. Населенный пункт, набравший 10 тысяч голосов, получит проект первым.

Для возможного пилотного запуска танцевального автобуса отобраны девять крупных городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск и Уфа.

Проект направлен на «поддержку эмоционального состояния россиян через повышение физической активности», отметили его авторы. Формат будет близок к экскурсионным автобусам, которые ездят по популярным маршрутам.