НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

Названа лучшая игра 2025 года

Источник:
Sibnet.ru
265 0
Clair Obscur: Expedition 33
Фото: © Sandfall Interactive

Главная игровая премия The Game Awards подвела итоги 2025 года — лучшей игрой стала Clair Obscur: Expedition 33. Всего RPG от независимой французской студии Sandfall Interactive победило в девяти номинациях.

Кроме «Игры года», Clair Obscur: Expedition 33 стала лучшей в номинациях «Лучший геймдизайн», «Лучший сюжет», «Лучшая независимая игра», «Дебют инди-игры», «Лучшая RPG», «Лучший арт-дизайн», «Лучшее исполнение роли» и «Лучший саундтрек и музыка».

Clair Obscur: Expedition 33 установила абсолютный рекорд по числу забранных статуэток. Предыдущий рекорд принадлежал The Last of Us Part II, которая в 2020 году выиграла сразу семь наград.

На «Игру года» также номинировали Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance II. Hades 2 в итоге признали лучшим боевиком, Hollow Knight: Silksong — лучшим приключенческим экшеном, а Donkey Kong Bananza — лучшей семейной игрой.

Clair Obscur: Expedition 33 — ролевая игра, действие которой разворачивается в мире темного фэнтези. Герои игры отправляются в путешествие, чтобы уничтожить Художницу — существо, каждый год стирающее из реальности всех людей старше определенного возраста.

Еще по теме
Российскую пенсионерку-стримершу номинировали на международную премию
Лара Крофт попала в Книгу рекордов Гиннесса
Стали известны претенденты на звание «Игра года-2025»
Релиз GTA VI перенесли на полгода
смотреть все
Игры #Приключения
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина назвала условие для сдачи Донбасса
Российские танки стали оборудовать пластиковой защитой «Одуванчик»
Инопланетный маршрут: куда летит объект 3I/ATLAS
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой
Обсуждение (0)
Картина дня
СБУ моделировала взрыв «грязной бомбы» в многолюдном месте
Трамп заявил об угрозе «доиграться до третьей мировой»
Фон дер Ляйен попросила Трампа не лезть в европейские дела
Британский флот отследил российскую подлодку в Ла‑Манше
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Uynachalnica

Оно у нас 25 лет уже как! Вот-вот америгу обгоним, осталось только потерпеть еще немного, и так всё в...

-2rist-

сюжет многократно пересказывался в различных сказках, где султан или король, переодеваясь в простолюдина,лично...

se 34

Чет даже подташнивать начало как посмотрел фотографии

ERMOL33

Цитата(-2rist- @ 10.12.2025, 11:20) сюжет многократно пересказывался в различных сказках, где султан...