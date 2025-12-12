Названа лучшая игра 2025 года

Главная игровая премия The Game Awards подвела итоги 2025 года — лучшей игрой стала Clair Obscur: Expedition 33. Всего RPG от независимой французской студии Sandfall Interactive победило в девяти номинациях.

Кроме «Игры года», Clair Obscur: Expedition 33 стала лучшей в номинациях «Лучший геймдизайн», «Лучший сюжет», «Лучшая независимая игра», «Дебют инди-игры», «Лучшая RPG», «Лучший арт-дизайн», «Лучшее исполнение роли» и «Лучший саундтрек и музыка».

Clair Obscur: Expedition 33 установила абсолютный рекорд по числу забранных статуэток. Предыдущий рекорд принадлежал The Last of Us Part II, которая в 2020 году выиграла сразу семь наград.

На «Игру года» также номинировали Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance II. Hades 2 в итоге признали лучшим боевиком, Hollow Knight: Silksong — лучшим приключенческим экшеном, а Donkey Kong Bananza — лучшей семейной игрой.

Clair Obscur: Expedition 33 — ролевая игра, действие которой разворачивается в мире темного фэнтези. Герои игры отправляются в путешествие, чтобы уничтожить Художницу — существо, каждый год стирающее из реальности всех людей старше определенного возраста.