НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Более половины россиян создали запасы еды на черный день

Источник:
РБК
257 3
Супермаркет
Фото: © Sibnet.ru

Большинство россиян создают запасы продуктов на случай непредвиденных обстоятельств, это свидетельствует о стремлении обеспечить свои семьи в условиях нестабильности, следует из опроса, проведенного компанией «Х5 Клуб».

Согласно опросу, 77% россиян имеют продуктовый запас на «черный день». Запасы у россиян есть на следующие сроки:

  • одна-две недели — у 59%;
  • месяц — 27%;
  • полгода — 5%.

Основу стратегического запаса формируют базовые продукты длительного хранения. Запасы состоят из круп (79%), макарон, сахара и соли (68%), чая и кофе (71%), а также консервов (61%). Каждый четвертый респондент считает важным иметь шоколад или конфеты, приводит РБК результаты опроса.

Причины создания запасов разнообразны: 40% делают это на случай невозможности сходить в магазин, 29% — для удобства, чтобы реже покупать продукты. Каждый пятый опрошенный (18%) ссылается на семейные традиции, а 13% стремятся обезопасить семью от возможного кризиса.

Еще по теме
Названы самые дорогие салаты на Новый год
Какую красную икру нельзя покупать
Мошенники стали продавать икорный суп вместо икры
Почему даже слегка заплесневелые продукты опасны
смотреть все
Жизнь #Еда #Продукты
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина назвала условие для сдачи Донбасса
Российские танки стали оборудовать пластиковой защитой «Одуванчик»
Инопланетный маршрут: куда летит объект 3I/ATLAS
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
34
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой
22
Европу призвали покинуть тонущий корабль «Украина»
20
Польша нахамила Маску в ответ на призыв распустить Евросоюз
18
Чешский журналист напомнил о слабом месте Европы
18
Названа главная задача российской армии после взятия Покровска