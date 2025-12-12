Более половины россиян создали запасы еды на черный день

Большинство россиян создают запасы продуктов на случай непредвиденных обстоятельств, это свидетельствует о стремлении обеспечить свои семьи в условиях нестабильности, следует из опроса, проведенного компанией «Х5 Клуб».

Согласно опросу, 77% россиян имеют продуктовый запас на «черный день». Запасы у россиян есть на следующие сроки:

одна-две недели — у 59%;

месяц — 27%;

полгода — 5%.

Основу стратегического запаса формируют базовые продукты длительного хранения. Запасы состоят из круп (79%), макарон, сахара и соли (68%), чая и кофе (71%), а также консервов (61%). Каждый четвертый респондент считает важным иметь шоколад или конфеты, приводит РБК результаты опроса.

Причины создания запасов разнообразны: 40% делают это на случай невозможности сходить в магазин, 29% — для удобства, чтобы реже покупать продукты. Каждый пятый опрошенный (18%) ссылается на семейные традиции, а 13% стремятся обезопасить семью от возможного кризиса.