Командование военно-морских сил Великобритании заявило об отслеживании российской подводной лодки в проливе Ла-Манше в ходе скоординированной операции с союзниками по НАТО.

«Специализированный вертолет Merlin и танкер снабжения Tidesurge следили за российской подводной лодкой "Краснодар" и сопровождающим ее буксиром "Алтай", когда они двигались на запад из Северного моря, через Дуврский пролив и в Ла-Манш», — приводит РИА Новости сообщение британских ВМС.

Экипажи вертолета и танкера были готовы перейти к противолодочным операциям, если бы лодка «Краснодар» погрузилась под воду, отметили в ВСМ Соединенного королевства. Но она прошла через пролив в надводном положении.

«Краснодар» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 (шифр — «Варшавянка»), входящая в состав Черноморского флота ВМФ России.