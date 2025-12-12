Трамп заявил, что Зеленскому не понравился мирный план

Владимир Зеленский — единственный представитель украинской стороны, которому не нравится предложенный Вашингтоном проект мирного плана, заявил президент США Дональд Трамп.
«Я думал, что мы очень близки в заключению сделки с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению сделки с Украиной. В сущности, за исключением самого президента Зеленского, его людям нравится проект сделки», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им журналистам в Белом доме.
При этом Трамп дал понять, что проект соглашений состоит «из четырех или пяти частей». «Это довольно сложно, потому что приходится определенным образом делить территорию. Это непросто», — заявил президент США.
Он также заявил, что американская делегация примет участие в субботней встрече с представителями Европы и Украины. «Мы поедем на встречу в субботу в Европе, если сочтем, что есть хороший шанс на успех, и мы не хотим зря тратить много времени», — отметил Трамп.