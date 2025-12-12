Трамп заявил, что Зеленскому не понравился мирный план

Владимир Зеленский — единственный представитель украинской стороны, которому не нравится предложенный Вашингтоном проект мирного плана, заявил президент США Дональд Трамп.

«Я думал, что мы очень близки в заключению сделки с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению сделки с Украиной. В сущности, за исключением самого президента Зеленского, его людям нравится проект сделки», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им журналистам в Белом доме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Условия мира продиктует победитель

При этом Трамп дал понять, что проект соглашений состоит «из четырех или пяти частей». «Это довольно сложно, потому что приходится определенным образом делить территорию. Это непросто», — заявил президент США.

Он также заявил, что американская делегация примет участие в субботней встрече с представителями Европы и Украины. «Мы поедем на встречу в субботу в Европе, если сочтем, что есть хороший шанс на успех, и мы не хотим зря тратить много времени», — отметил Трамп.