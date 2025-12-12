НАВЕРХ
Трамп заявил, что Зеленскому не понравился мирный план

ТАСС
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Владимир Зеленский — единственный представитель украинской стороны, которому не нравится предложенный Вашингтоном проект мирного плана, заявил президент США Дональд Трамп.

«Я думал, что мы очень близки в заключению сделки с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению сделки с Украиной. В сущности, за исключением самого президента Зеленского, его людям нравится проект сделки», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им журналистам в Белом доме.

При этом Трамп дал понять, что проект соглашений состоит «из четырех или пяти частей». «Это довольно сложно, потому что приходится определенным образом делить территорию. Это непросто», — заявил президент США.

Он также заявил, что американская делегация примет участие в субботней встрече с представителями Европы и Украины. «Мы поедем на встречу в субботу в Европе, если сочтем, что есть хороший шанс на успех, и мы не хотим зря тратить много времени», — отметил Трамп.

Топ комментариев

Uynachalnica

Оно у нас 25 лет уже как! Вот-вот америгу обгоним, осталось только потерпеть еще немного, и так всё в...

-2rist-

сюжет многократно пересказывался в различных сказках, где султан или король, переодеваясь в простолюдина,лично...

pepelmetal

Именно поэтому он Российский а не [мат]ский🙂

Очаков

А тебе то чего так размечталось?