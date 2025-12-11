Заработал новый способ снятия блокировки с банковских карт

Граждане после блокировки своих карт теперь могут воспользоваться новым механизмом реабилитации, сообщил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

Инструмент разработан регулятором совместно с МВД и запущен с 1 декабря, пишет РБК. Он поможет клиентам, которые столкнулись с приостановкой операций, блокировкой банковского обслуживания или карт из-за включения в единую базу мошеннических счетов.

Для борьбы с мошенничеством Банк России формирует базу «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента» на основе информации о счетах физических и юридических лиц, которую регулятору направляют банки и операторы.

С 25 июля 2024 года в России работают поправки, согласно которым банки должны на два дня блокировать денежные переводы, в случае если реквизиты получателя содержатся в указанной базе данных Центробанка.

Однако в последнее время участились случаи, когда граждане попадали в мошенническую базу по ошибке, поэтому регулятор решил усовершенствовать «механизм реабилитации» таких клиентов.

Граждане в рамках нового механизма получают информацию о том, в какой организации похитили денежные средства, куда переведены, а также номер подразделения МВД, куда следует обратиться для того, чтобы подтвердить свою непричастность к совершению преступления.