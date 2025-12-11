ПВО сбила три десятка дронов на подлете к Москве

Силы российской противовоздушной обороны ночью в четверг, 11 декабря сбили более трех десятков беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал в своем телеграм-канале Собянин.

Во всех столичных аэропортах — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском — ограничен прием и выпуск воздушных судов. На запасные аэродромы ушли 25 рейсов.

Аэропорт Пулково принимает в качестве запасного аэродрома самолеты, перенаправленные из-за ограничений в московских аэропортах. Возможны корректировки расписания, сообщается в телеграм-канале аэропорта.