Россиянам предрекли новое «экономическое средневековье»

Мировая экономика на пороге вступления в эпоху «стабильности без развития», спрогнозировал директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

«Это новое средневековье — возврат к стабильности без развития, которое нас всех ждет», — сказал аналитик в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Глобальная экономика столкнется с замедлением темпов роста и угрозой стагнации. Аналогичные процессы будут характерны для России. Эксперт напомнил, что истории периоды технологических открытий и бурного развития чередовались с затяжными периодами стагнации.

Экономический «взрыв», который начался 200 лет назад, завершится в ближайшие 20-30 лет, уточнил Зубец. По эго словам, далее неизбежно должна наступить эпоха стабильности, которая будет напоминать средневековую модель с очень медленным поступательным развитием.